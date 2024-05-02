Над Миколаївщиною збили крилату ракету, фото з відкритих джерел

У середу, 1 травня, силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету Х-59.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.

Зазначається, внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Також, учора, 1 травня, о 16:54 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Обстріл Миколаєва 28 квітня

Вночі російські війська атакували безпілотним літальним апаратом місто Миколаїв, внаслідок чого було пошкоджено будівлю готелю. По готельному комплексу в Миколаєві влучили трьома дронами типу Shahed-131/136.

Крім того, постраждала і будівля дитячої спортивної школи.

ЗМІ повідомляли, що під час удару люди зуміли сховатись в укритті готелю. Але пізніше волонтер громадського об'єднання «Rebel Volunteers» та підприємець Дмитро Волощенко частина постояльців пошкодженого готелю не встигла сховатися у підвалі та дивом змогли врятуватися.