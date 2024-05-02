Центр Миколаєва у квітні 2024 року, фото «НикВести»

Станом на травень 2024 року кількість жителів Миколаєва становить близько 430 тисяч людей. До вторгнення населення міста нараховувались у кількості 500 тисяч.

Про це міський голова Олександр Сєнкевич розповів в інтервʼю Інтерфаксу.

Такая кількість вираховується завдяки даним мобільних операторів, обсягу споживання питної води та утилізації сміття, каже мер.

— Зараз ми оцінюємо населення Миколаєва близько 430 тисяч людей — за підрахунками мобільних операторів, з обсягу споживання питної води і утилізації побутового сміття. До повномасштабного вторгнення у Миколаєві проживало 480-500 тисяч, у найгірші часи у місті знаходилось десь близько 230-250 тисяч людей, — розповів Олександр Сєнкевич.

Крім самих містян, що повернулись до Миколаєва, варто враховувати і переселенців з більш небезпечних регіонів.

Для повного відновлення кількості населення, зазначає Олександр Сєнкевич, необхідно вирішити дві основні проблеми: забезпечити Миколаїв питною водою та запустити очне навчання.

— Дві найгостріші проблеми у міста – окрім відсутності води, ще відсутність офлайн-навчання. Моя сім'я, наприклад, досі не повернулася до міста, бо у Миколаєві можна навчатися у школі виключно онлайн. Я сподіваюсь, що з 1 вересня ми запустимо офлайн-навчання у тих школах, де ми облаштували найпростіші укриття. У більшості миколаївських шкіл будуть облаштовані найпростіші укриття, — додав мер.

Як змінювався рівень населення в Миколаєві?

Як відомо, з початку повномасштабної війни в Україні з Миколаєва виїхало близько 45% городян.

Статистика почала позитивно змінюватись лише після доекупації правобережжя Херсонської області. І вже у вересні 2023 року в Миколаєві проживало близько 350 – 360 тисяч осіб. Це був однаковий показник у порівнянні з травнем того ж року. При цьому 56 тисяч з тієї кількості — це внутрішньо переміщені особи.

Тоді ж в травні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що у Миколаївській області проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.