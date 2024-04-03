В Одеській області затримали «айтішників», які ошукали людей на ₴5 млн, фото ілюстративне

В Одеській області поліцейські затримали злочинну групу, яка через фіктивну ІТ-компанію ошукала громадян на понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції Одещини.

Зазначається, що у 2021 році вони відкрили ІТ-фірму для розробки програмного забезпечення та створили вебсайт, на якому поширювали неправдиву інформацію щодо проведення бізнесу.

«На сайті, а також у соцмережах та месенджерах «айтівці» заманювали громадян до інвестування грошей у розвиток своєї фірми, обіцяючи високі відсотки від суми вкладу. Для більшого введення в оману людей, яких «ловили на гачок», зловмисники попервах виплачували їм невеликі дивіденди за рахунок частини незаконно отриманих вкладів. Також обіцяли додаткові виплати як винагороду за залучення нових інвесторів», – йдеться в повідомленні.

В Одеській області затримали шахраїв-«айтішників», скриншоти: національна поліція Одеської області В Одеській області затримали шахраїв-«айтішників», скриншоти: національна поліція Одеської області В Одеській області затримали шахраїв-«айтішників», скриншоти: національна поліція Одеської області

Суми вкладників коливалися від восьми тисяч до одного мільйона гривень. Після отримання «вкладу» зловмисники видалили інформацію про компанію та перестали виходити з «інвесторами» на зв'язок.

«План заволодіння чужими грошима шляхом обману громадян належав 48-річному жителю Одеси. Для реалізації злочинного умислу він залучив 41-річного знайомого житомирянина з фахом у сфері розробки програмного забезпечення», – повідомляє пресслужба.

Поліцейські затримали зловмисників та повідомили про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Снігурівці Баштанського району Миколаївщини двоє 16-річних хлопців побили 28-річного місцевого жителя, відібрали у нього гаманець із грошима, документами та мобільний телефон.

Раніше повідомлялося, що жителька Снігурівки Миколаївської області звернулася до поліції із заявою, що невідомі побили її та забрали рюкзак із грошима.