На Миколаївщині активізувалися «податкові» шахраї. Фото з відкритих джерел

На території Миколаївської області активізувалися шахраї, які телефонують підприємцям від імені податкової та пропонують відкупитися від перевірки.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

Нещодавно такі шахраї проявили себе на території Баштанського та Новобузького районів.

«Невідомі особи телефонують суб’єктам господарювання, представляються інспекторами податкової інспекції та зазначають, що ДПС України планується перевірка зазначеного підприємця і для її уникнення необхідно терміново передзвонити начальникам ДПІ, в яких платник знаходяться на обліку», — йдеться у повідомленні.

Спроби ошукати платників податків зафіксовано з телефонних номерів мобільних операторів України: 0987082447, 0989263994, 0989264744, які не належать керівникам податкових інспекцій. При цьому, шахраї зазначають, що начальники ДПІ збирають кошти для вирішення «проблемних питань».

Про відомі факти телефонних дзвінків від податкових шахраїв можна повідомляти у поліцію за номером 102, а також податкову: (0512) 50-19-13, на електронні адреси: mk.anticor@tax.gov.ua, mk.chief.anticor@tax.gov.ua, або особисто, за адресою: Миколаїв, вулиця Лягіна, 6.

Нагадаємо, шахраї ошукали мешканку Миколаївського району на понад 29 тисяч гривень під приводом «соціальних виплат».