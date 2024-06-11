Поліція виявила браконьєра на Миколаївщині: вилучила риби на 120 тисяч грн / Фото: Поліція Миколаївської області

Вранці 11 червня поліція викрила рибалку, який в Південному Бугу ловив сітками рибу біля села Баловне у Миколаївському районі.

Як повідомили у Поліції Миколаївської області, чоловік завдав збитків державі на понад 120 тисяч гривень.

За словами правоохоронців, у чоловіка вилучили браконьєрське риболовне знаряддя та 71 особину риби, а саме: 44 карася сріблястих, 7 тарань, по 5 окуня та пузанка і 10 плоскирок.

Зазначається, що вилучений біоресурс поліцейські передали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків 124 287 гривень.

Стосовно чоловіка відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Йому загрожу штраф, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Поліція виявила браконьєра на Миколаївщині: вилучила риби на 120 тисяч грн / Фото: Поліція Миколаївської області

Нагадаємо, під час нерестової заборони правоохоронці спільно із патрулями рибоохорони та екологічної служби виявили 36 правопорушень, пов’язаних із незаконним виловом риби. Загальна сума збитків державі склала майже два мільйона гривень.