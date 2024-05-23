Правоохоронці викрили 36 порушень рибальства на Миколаївщині / Фото: Нацполіція

Під час нерестової заборони правоохоронці спільно із патрулями рибоохорони та екологічної служби виявили 36 правопорушень, пов’язаних із незаконним виловом риби. Загальна сума збитків державі склала майже два мільйона гривень.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, вдень 21 травня на річці Південний Буг, поблизу села Сапетня Ольшанської громади, правоохоронці виявили рибалку, який виловив сітками 69 штук різних риб, завдавши збитків на майже 123 тисячі гривень.

Також з 1 квітня цього року правоохоронці провели понад 100 рейдів на водоймах області. Вилучили у рибалок 1260 кілограмів різних видів риби, 27 сіток та снастів, 5 човнів та 2 автотранспорта.

На даний час за порушення рибальства притягнули до адміністративної відповідальності 25 мешканців Миколаївщини. Також відносно 11 горе-рибалок тривають досудові розслідування.

Правоохоронці викрили 36 порушень рибальства на Миколаївщині / Фото: Нацполіція Правоохоронці викрили 36 порушень рибальства на Миколаївщині / Фото: Нацполіція

У поліції нагадали, що на Миколаївщині лов риби заборонений до 16 червня. Законодавство дозволяє лише любительський лов. Тільки в межах населеного пункту з берега, і виключно однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком. Також суворо забороняється пересування на водоймах всіх плавзасобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів.

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіків, які ловили сітками рибу та креветок на Березанському лимані, що на Миколаївщині. Їм загрожує до 3 років увʼязнення.