Понад половину коштів з військового фонду для України розміром у 900 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 1 мільярда євро), яким керує Міністерство оборони Великої Британії, досі не використано через бюрократичні зволікання з оформленням контрактів.

Про це пише Guardian.

Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії нараховує 9 країн-донорів. Загальна сума фонду сягнула 900 млн фунтів. Проте, як зазначає Guardian, з цих коштів витратили лише 404 млн фунтів (468 млн євро).

Представники Міноборони Великої Британії пояснили, що затримки спричинені необхідністю оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які подали тендер на контракти.

Водночас тіньовий міністр оборони Джон Гілі звинуватив відомство у «повільності» та закликав «прискорити» військову підтримку України на тлі посилення російських ударів.

Нагадаємо, що 14 грудня 2023 року Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми механізму розширеного фінансування.