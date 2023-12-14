У четвер, 14 грудня Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми механізму розширеного фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Відомо, що залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

«Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС», – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України за підсумками 2023 року на рівні 2%, що значно відрізняється від квітневого прогнозу Фонду на цей рік, який мав негативну динаміку на рівні «мінус» 3% для охопленої війною країни.