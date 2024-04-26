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Парламентський комітет Швейцарії проголосував за виділення 5 мільярдів швейцарських франків (5,5 мільярдів доларів) на допомогу Україні.

Як повідомляє Reuters, гроші виділили в рамках пакета заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності нейтральної Швейцарії.

Загалом комітат схвалив пакет, що передбачає виділення 10,1 мільярда франків додаткових коштів для армії, разом із сумою для України.

«У заяві парламент зазначив, що багатомільярдний пакет був задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та «миру у Європі» через війну, яку Росія веде проти України», — зазначає видання

Нагадаємо, що у січні цього року Уряд Швейцарії планував розробити програму фінансової підтримки України на 1,5 мільярда франків (приблизно 1,75 мільярда доларів США).