Гречана крупа, фото газета "Порадниця"

На Миколаївщині на 15% подорожчав цукор та на 5% крупи гречані. Такі дані надало Головне управління статистики у Миколаївській області.

Зазначається, що споживчі ціни в липні порівняно з червнем по області в цілому не змінилися.

Водночас на 0,7% подешевшали продукти харчування та безалкогольні напої.

«Найбільше знизились ціни на овочі (на 18,1%) та яйця (на 12,5%). На 3,2–1,5% стали дешевшими сир і м’який сир (творог), птиця, яловичина, масло вершкове. Разом з цим подорожчав цукор на 15,2%, хліб – на 8,3%, борошно пшеничне – на 7,9%, крупи гречані – на 5,2%, безалкогольні напої – на 4,1%, фрукти – на 3,7%», - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 0,8%, зокрема, тютюнові вироби подорожчали на 2,3%, натомість алкогольні напої подешевшали на 0,8%.

Одяг і взуття стали коштувати на 3% менше через зниження вартості літнього асортименту взуття – на 3,6%, одягу – на 2,4%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищились на 0,1% під впливом подорожчання послуг з управління багатоквартирними будинками на 3,3%. В сфері транспорту ціни зросли на 0,2% за рахунок подорожчання палива та мастил на 0,6%. Ціни у сфері зв’язку підвищились на 2,0%, що пов’язано з подорожчанням мобільного зв’язку на 3,4% та поштових послуг – на 2,0%.

Раніше повідомлялось, що протягом півріччя ціни на житло у східній та центральній частинах України впали, а на західній — зросли.