Волонтери влаштували розіграш унікальної настільної лампи, зробленої з частини міни, за донат для миколаївської 123 бригади територіальної оборони.

На зібрані кошти придбають FPV-дрони для роботи бійців на Херсонському напрямку. Збір опублікувала миколаївська журналістка Оксана Орсач.

«Ця лампа – не просто прикраса інтер'єру, а й нагадування, що світло свободи завжди перемагає темряву. А головне, вона допоможе нам зібрати донати на FPV-дрони для 123 бригади ТрО на Херсонському напрямку», – написала вона.

Квиток на участь у розіграші – донат від 100 гривень.

«Monobank автоматично їх порахує, тобто донат у 200 гривень – це вже 2 квитка на участь, 500 – 5 шансів на виграш і так далі. Але якщо у вас є лише 20-30 гривень – теж закидайте донат. Адже це теж допоможе закрити потреби захисників», – пояснила Оксана Орсач.

Початкова мета – 50 тисяч гривень до 1 березня, додала вона: «Але якщо зберемо порядком більше, серед усіх донатерів, незалежно від суми, розіграємо ще один, поки що таємний, приз»

Для участі у розіграші потрібно:

зробити донат від 100 гривень;

в коментарі до платежу вказати свій номер у разі, якщо переказ здійснюється не з Monobank.

Реквізити: Банка доступна за посиланням.

Нагадаємо, що миколаївські захисники також потребують засоби радіоелектронної боротьби для роботи на Херсонському напрямку. Сума збору — 1,3 мільйона гривень.