Латвія з Україною. Фото: Верховна Рада України

Латвія надасть Україні майже 10 мільйонів євро на відбудову та підтримку ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Зазначається, Уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році. З 10 мільйонів євро — 5,3 мільйона євро будуть направлені на відбудову України. Ще 4.3 мільйона уряд Латвії виділив на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

«Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Латвійська влада наказала першим росіянам, у яких закінчився термін дії посвідки, покинути територію країни.