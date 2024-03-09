Латвія вже почала виселяти росіян без легального статусу / Фото з відкритих джерел

Латвійська влада наказала першим росіянам, у яких закінчився термін дії посвідки, покинути територію країни.

Про це інформує РБК-Україна.

Міграційне відомство в Ризі повідомляє, що повідомлення про виселення вже отримали шість російських громадян. Двоє з них уже покинули країну, повідомила глава відомства Майра Розе. Решта четверо мають зробити це протягом 30 днів.

Нагадаємо, що у латвійське міграційне законодавство восени 2022 року було запроваджено зміни через російську агресію Росії проти України.

Тепер кожен, хто хоче легально жити в Латвії з російським паспортом, має подати заявку на отримання статусу постійного жителя та, за рідкісним винятком, підтвердити знання латиської мови, придатної для повсякденного використання, на мовному іспиті.

Тепер особи, які не надали відповідні документи і не отримали посвідку про проживання в Латвії, повинні покинути країну.

За інформацією латвійської міграційної служби, сьогодні у країні проживає близько тисячі росіян, але половина з них уже покинула балтійську країну через кордон з іншими європейськими країнами.

Раніше повідомлялось, що Латвія надала притулок громадянину Російської Федерації, який заявив, що воював на боці України у 2014 році. З проханням надати статус біженця чи альтернативний статус чоловік звернувся у 2022 році, пояснивши, що в країні його громадянства, тобто Росії, його життю, здоров’ю та свободі загрожує небезпека.