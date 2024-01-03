У Латвії надали притулок громадянину Російської Федерації, який заявляє, що воював на боці України у 2014 році.

Про це пишуть Delfi та Jauns.

З проханням надати статус біженця чи альтернативний статус чоловік звернувся у 2022 році, пояснивши, що в країні його громадянства, тобто росії, його життю, здоров’ю та свободі загрожує небезпека.

Чоловік розповів, що народився в Латвії, але з 1997 року живе в Україні, проте, за його словами, українське громадянство йому не вдалося отримати. У 2014 році, коли росія вперше напала на Україну, він вступив до добровольчого батальйону «Донбас», а згодом приєднався до Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». На фронті чоловік пробував півтора місяця, зазнав дві контузії, поранення хребта і коліна.

Він також заявив, що в одному з боїв згоріли його особисті речі, зокрема й російський паспорт. Водночас свою участь у бойових діях чоловік не афішував, побоюючись, що це стане відомо російським спецслужбам.

Чоловік сподівався отримати українське громадянство за участь у добровольчому батальйоні. Однак перед тим, як розглядати питання про надання громадянства, в українському паспортному відділі спочатку запропонували звернутися до російського консульства в окупованому Криму, щоб «залагодити усі формальності з Росією», стверджує сторона захисту. Чоловік боявся за своє життя й до Криму не поїхав.

Зрештою, у 2021 році після марних спроб стати українським громадянином чоловік почав готувати документи для отримання статусу біженця в Україні.

За словами його адвокатів, це було єдиною можливістю в майбутньому набути громадянство без пред’явлення паспорта РФ, якого в нього вже не було.

У лютому 2022 року чоловік, тікаючи від бойових дій в Україні, разом із дружиною та дітьми через Польщу виїхав до Латвії, де спробував отримати притулок.

Проте Відділ у справах громадянства та міграції відмовив йому, оскільки не зміг підтвердити, що чоловік справді був добровольцем, і що в росії він оголошений у розшук і російські спецслужби ним цікавляться.

Зрештою, окружний суд став на бік чоловіка, а Служба держбезпеки країни не знайшла жодної інформації про нього, яка б перешкоджала набуттю статусу біженця.

Нагадаємо, два прикордонні переходи на східному кордоні Фінляндії з Росією — Ваалімаа та Ніірала — відновили роботу з 14 грудня.