Два прикордонні переходи на східному кордоні Фінляндії з Росією — Ваалімаа та Ніірала — відновили роботу з 14 грудня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на фінські ЗМІ.

Найбільш завантажений прикордонний фінський перехід на східному кордоні Ваалімаа відкрився опівночі. До відкриття там зібралося близько п’ятдесяти машин. До 8-ї години ранку кордон із Росією перетнули 324 особи. До Фінляндії прибули 124 особи. Більшість тих, хто перетинає кордон, мали подвійне громадянство або посвідку на проживання.

До Фінляндії поки що не прибуло жодного прохача притулку (масова поява яких на кордоні із РФ стала причиною закриття прикордонних постів). За словами начальника пункту прикордонного контролю Ваалімаа Юссі Пеккала, прикордонники готові до різних сценаріїв, у тому числі й приїзду прохачів притулку.

Прикордонний перехід Ніірала відкрився для руху о 8-й годині ранку. Вже до початку роботи на кордоні зібралася черга з 15 автомобілів. Усі мали фінські номери.

Нагадаємо, Фінляндія зміцнила кордон із Росією і встановила подвійні загородження.