Фінляндія закрила весь кордон з Росією і зміцнила його подвійними загородженнями. На поточний момент там курсують лише вантажні поїзди.

Про це заявив заступник командувача Прикордонної служби Фінляндії Юкка Луккарі, повідомляє РБК-Україна.

Він пояснив, що в разі того, якщо до кордону з Фінляндією прибуватимуть мігранти, які не захочуть повернутися в РФ, то їм вкажуть шлях і направлять у тому напрямку.

— Ми сподіваємося, що російська влада подбає про цих людей, і що вони зможуть вирушити туди, звідки можна законними шляхами потрапити до Фінляндії. Якщо люди перебувають на російському боці, то вони потрапляють під російську юрисдикцію і контроль російської влади. Однак якщо виявиться, що хтось перебуває в особливо вразливому становищі, то ми виконаємо свій обов’язок і подбаємо про них, — сказав він.

Також Юкка Луккарі сказав, що в разі силового нападу мігрантів на кордон, прикордонники будуть змушені спочатку застосувати м’які засоби і постаратися взяти ситуацію під контроль.

Він уточнив, що робота Прикордонної служби передбачає сценарій зіткнення з агресією під час виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, у Фінляндії заперечують, що домовлялися з Польщею про допомогу її фахівців на східному кордоні через гібридну операцію Москви з використанням нелегальних мігрантів.

Коментарі з’явилися після заяви очільника польського Бюро з нацбезпеки про те, що Фінляндія «просила про союзницьку підтримку» і Польща планує відправити в країну своїх військових радників, щоб поділитися досвідом убезпечення кордону.

Нагадаємо, від 30 листопада кордон з Фінляндії з РФ закрився до 13 грудня — продовжиться лише рух вантажів залізницею.