Польща направить своїх військових до Фінляндії для допомоги в охороні кордону з Росією.

Про це заявив голова польського Бюро національної безпеки Яцек Сівера, повідомляє РБК-Україна.

— Існує офіційне прохання від союзників про підтримку перед гібридним нападом на фінський кордон. Польща має намір позитивно відповісти на прохання нашого союзника по НАТО і партнера ЄС. Група військових радників надасть на місцях знання з питань безпеки кордонів, у тому числі в оперативному плані, — зазначив Яцек Сівера.

За його словами, домовленості про відправку польських військових радників до Фінляндії було досягнуто під час зустрічі фінського президента Саулі Ніїністе з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Глава Бюро національної безпеки також підкреслив, що фінська влада найближчим часом надішле Польщі офіційний запит, в якому буде зазначено, яка саме допомога їм потрібна. Після цього стане зрозуміла точна кількість представників польської армії, які допомагатимуть Фінляндії охороняти кордон країни з РФ.

Нагадаємо, влада Фінляндії вирішила закрити останній пропускний пункт на кордоні з РФ. КПП Райя-Йосеппі перестане працювати в ніч проти 30 листопада.