Вигляд нового палацу культури за проектом «KKP:Korabel kultural park»

Нове будівництво палацу культури «Корабельний» в Миколаєві за проєктом, запропонованим італійськими архітекторами, коштуватиме 36,4 мільйони євро.

Про це в інтервʼю «НикВести» розповіла українська архітекторка Олена Гординська, яка була розробником проєкту.

Проект «KKP: Korabel kultural park»став переможцем італійського конкурсу «Дизайн заради миру» у 2023 році, визначений як ключовий елемент міської регенерації. Презентація проекту відбулася понад року тому, проте потенційні донори за цей час ще не зʼявилась.

— Фінансування є одним з основних викликів. Ми активно шукаємо потенційних донорів та спонсорів, які б могли долучитися до реалізації нашого амбітного проекту, – повідомила Олена Гординська.

Вартість будівництва нового палацу культури за проектом «KKP:Korabel kultural park»

За її словами, наразі є лише партнери, які допомагали у технічних аспектах розробки концепції. Проте для самої реалізації пропозицій щодо фінансування немає.

Згідно з розрахунками, на будівництво палацу культури необхідно попередньо 36,4 мільйони євро. Це включає в себе різноманітні роботи з облаштування фундаменту, комунікацій, систем безпеки та зелених насаджень, а також створення інклюзивних умов для відвідувачів.

Презентація проєкту «KKP:Korabel kultural park» Презентація проєкту «KKP:Korabel kultural park» Презентація проєкту «KKP:Korabel kultural park»

Палац культури «Корабельний»

Удар по будівлі палацу культури стався 5 липня 2022 року. Внаслідок обстрілу російською армією було зруйновано одну з частин ПК.

У березні 2023 року керівник управління культури міськради Юрій Любаров повідомив, що міська влада розглядає кілька варіантів відновлення палацу культури «Корабельний». Так, один зі шляхів, які розглядала влада Миколаєва — знесення старої будівлі та будівництво нового палацу культури.

Пізніше українська архітекторка Олена Гординська у співпраці з італійським бюро Altereco представила один з можливих варіантів відбудови палацу культури «Корабельний». У проєкті архітекторка запропонувала перетворити зруйнований ПК на культурний парк «Korabel kultural park».

Заклад у вересні 2023 року відновив свою діяльність після прильоту російської ракети. Палац культури пропрацював майже 5 місяців до інциденту, що стався увечері 22 січня. Пожежа площею 30 квадратних метри сталась на горищі.

Пожежа палацу культури «Корабельний» у Миколаєві поставила остаточну крапку в роботі закладу. Керівництво вважає, що це був навмисний підпал.

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