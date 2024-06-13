Велика Британія надасть Україні 308 мільйонів доларів на гуманітарну та енергетичну допомогу, а також на довгострокове економічне і соціальне відновлення, реконструкцію.
Про це оголосить премʼєр-міністр Ріші Сунак на саміті лідерів G7 в Італії.
У такий спосіб Велика Британія продемонструє свою незмінну міжнародну солідарність з Україною та гнучкість у реагуванні на нагальні потреби.
На саміті G7 також працюватимуть над узгодженням способу використання заморожених російських активів для підтримки України. Їхня сума в юрисдикціях країн «Великої сімки» — 285 мільярдів доларів.
Велика Британія разом з іншими країнами вивчатимуть усі законні шляхи, які дозволять спрямувати заморожені російські активи на користь Україні, щоб у такий спосіб Росія заплатила за повномасштабне вторгнення.
Загалом Британія виділила майже 16 мільярдів доларів на військову, гуманітарну та економічну підтримку України.
Нагадаємо, Президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну другий американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Велика Британія надасть Україні 308 мільйонів доларів на гуманітарну та енергетичну допомогу, а також на довгострокове економічне і соціальне відновлення, реконструкцію.
Про це оголосить премʼєр-міністр Ріші Сунак на саміті лідерів G7 в Італії.
У такий спосіб Велика Британія продемонструє свою незмінну міжнародну солідарність з Україною та гнучкість у реагуванні на нагальні потреби.
На саміті G7 також працюватимуть над узгодженням способу використання заморожених російських активів для підтримки України. Їхня сума в юрисдикціях країн «Великої сімки» — 285 мільярдів доларів.
Велика Британія разом з іншими країнами вивчатимуть усі законні шляхи, які дозволять спрямувати заморожені російські активи на користь Україні, щоб у такий спосіб Росія заплатила за повномасштабне вторгнення.
Загалом Британія виділила майже 16 мільярдів доларів на військову, гуманітарну та економічну підтримку України.
Нагадаємо, Президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну другий американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.