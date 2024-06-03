Біткоїн, який з'явився у 2009 року, сьогодні називають «цифровим золотом». Ті, хто повірив у цей актив із самого початку, змогли добре заробити. Але своєї актуальності перша криптовалюта не втрачає й досі: біткоїн привертає увагу як приватних осіб, так і великих компаній. Щоб зрозуміти, як працює Біткоїн, важливо розібратися в основах блокчейн технології і в цьому нам допоможуть експерти сайту cryptonisation.com.

h2: Навіщо потрібен Біткоїн і як з ним працювати

Основне призначення Біткоїна – забезпечення анонімних, безпечних і швидких транзакцій (переказу коштів) між учасниками мережі напряму, без посередництва банків або інших фінансових установ. Це робить Біткоїн привабливим для тих, хто цінує свободу і конфіденційність у розпорядженні капіталом.

Для роботи з цифровою валютою потрібно завести спеціальний гаманець. Власники криптовалюти найчастіше використовують такі види біткоїн-гаманців:

програмний (встановлюється на електронний пристрій – комп'ютер або мобільний телефон);

онлайн (подібно до електронної пошти, де інформація зберігається на хмарних сервісах);

апаратний (у вигляді фізичного носія з користувацьким паролем).

h2: Блокчейн: основи технології

Щоб зрозуміти, як працює біткоїн, необхідно розібратися, що таке блокчейн. Основним елементом технології блокчейну є ланцюжок блоків. Кожен блок містить набір криптографічно захищених, пов'язаних із попереднім блоком, транзакцій. Таким чином утворюється безперервний ланцюг інформації в мережі.

Оскільки інформація зберігається на всіх вузлах мережі блокчейна, її практично неможливо змінити, підробити або видалити, оскільки для цього потрібна згода всіх учасників ланцюга. Це робить блокчейн ідеальною технологією для передавання даних, перевірки достовірності інформації та проведення угод.

h2: Транзакції в мережі блокчейна

Кожна транзакція містить інформацію про відправника, одержувача та суму переданих коштів. Щоб транзакція була здійснена, вона має бути підписана відправником з використанням його приватного ключа. Цей підпис забезпечує підтвердження того, що відправник має право розпоряджатися коштами, які він відправляє.

Підтверджена транзакція поміщається в блок і додається в ланцюжок блоків. Після цього її неможливо змінити і вона стає доступною для перевірки всіма учасникам мережі. Транзакції можна відстежити від моменту створення і до моменту підтвердження в блокчейні, що гарантує безпеку проведення угод.

h2: Як відбувається майнінг Біткоїна

Майнінг (видобуток) Біткоїна – це процес створення нових біткоїнів із забезпеченням безпеки блокчейн-мережі. Під час майнінгу на спеціальному обладнанні розв'язують складні математичні задачі, пов'язані з криптографією. Учасники мережі біткоїна (майнери) конкурують між собою за право додати в ланцюг блоків новий блок транзакцій. За це їм нараховуються нові біткоїни як винагорода. Цей процес керується протоколом консенсусу Proof of Work (PoW).

Такий різновид майнінгу вимагає значних обчислювальних потужностей та енерговитрат, що робить процес дедалі складнішим. Складність математичних завдань для майнінгу постійно збільшується. Це означає, що обладнання майнерів необхідно часто оновлювати на більш потужне. Через високе споживання електроенергії процес майнінгу став об'єктом критики внаслідок його несприятливого впливу на довкілля.

h2: Відмінність Біткоїна від фіатної валюти

Біткоїн і фіатні (звичайні) валюти мають кілька суттєвих відмінностей, з яких можна виділити такі:

Біткоїн є децентралізованою (не контрольованою центральними банками або урядами) цифровою валютою. Це послаблює його залежність від економічної або політичної стабільності будь-якої країни і надає користувачам більшу фінансову незалежність у контролі своїх коштів. Випуск фіатних валют регулюється державами, тоді як Біткоїн створюється шляхом майнінгу незалежно від Центробанку та Уряду. Це робить Біткоїн інфляційно більш стійким.

Розібравшись, як працює Біткоїн, можна зробити висновок, що відмінності в регулюванні, прозорості та децентралізації роблять його унікальним видом валюти, популярність якого серед користувачів та інвесторів продовжує зростати по всьому світу.





