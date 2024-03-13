«Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій». Фото Фонду держмайна.

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» продали на аукціоні за 10,8 мільйонів гривень.

Відповідні торги у вівторок, 12 березня, провів Фонд державного майна.

Слід зазначити, що ФДМ у лютому вже виставляв на торги цей майновий комплекс, проте вони не відбулись через відсутність учасників.

На початку березня ФДМ знову виставив на продаж миколаївський дослідний завод, проте від початку стартова ціна найбільшого об'єкта приватизації у Миколаєві сягала 19,76 мільйонів гривень, але згодом ціну було змінено на 9,8 мільйонів гривень.

Скриншот аукціону з Фонду державного майна

В аукціоні взяв участь лише один учасник — ТОВ «Енергопромбуд», яке запропонувало за підприємство 10,8 мільйонів гривень. Остаточна сума, яку має сплатити переможець торгів, з урахуванням ПДВ становить майже 12,6 мільйонів гривень. Будівельна компанія належить жителям Вознесенська Аллі Тряновій та Матвію Ясеницькому.

Новий власник зобов'язаний вирішити фінансові проблеми заводу, зокрема, погасити борги по заробітній платі та перед бюджетом. За дев'ять місяців 2023 року підприємство зазнало збитку у розмірі 1,86 мільйона гривень. Загальний борг заводу складає 5,14 мільйонів гривень перед працівниками та іншими кредиторами.

«Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій». Фото Фонду держмайна. «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій». Фото Фонду держмайна.

Умови приватизації також передбачають збереження робочих місць протягом певного часу після переходу права власності на об'єкт.

Основним видом діяльності дослідного заводу є виробництво машин і устаткування для металургії. Також до складу комплексу входить 43 об’єкти нерухомого майна, у складі: виробничі приміщення, майстерні, пересувний пункт техобслуговування, склади та інші господарські приміщення, база відпочинку з майном, автомобіль ВАЗ-2121 і катер «Крим-3» без документів. На балансі підприємства є база відпочинку «Наука» в Коблевому біля Чорного моря.

На заводі працює всього вісім працівників, а дохід практично відсутній. У 2023 році загальний дохід становив лише 195 тисяч гривень, з них лише 26 тисяч гривень припадає на основний вид діяльності — виробництво машин і устаткування для металургії.

Нагадаємо, що Уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області.

Об'єкти, які будуть представлені на аукціоні:

Дослідний завод Інституту імпульсних процесів та технологій, розташований на розі вулиць Чкалова та 6-ї Слобідської. База відпочинку та науки у Коблево, яка також підлягає приватизації. Миколаївське експортно-ортопедичне підприємство, яке виробляє протези та важливі медичні вироби для Миколаївської області. Інститут рибфлоту на вулиці Фалєєвській, 25. Миколаївське морське агентство на Каботажному узвозі, 3.

Очікується, що приватизація цих об'єктів призведе до значних надходжень у бюджет та сприятиме розвитку економіки регіону.