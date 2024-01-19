Заступник начальника Регіонального відділення по Одеській та Миколаївській областях Олег Сокол

Уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області.

Про це у п'ятницю, 19 січня, під час брифінгу повідомив заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України Олег Сокол, пишуть «НикВести».

Як відомо, згідно з Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» було встановлено, що процес приватизації державного та комунального майна у Миколаївській області, було тимчасово призупинено через те, що регіон перебував у переліку територій, які розташовані на територіях зони бойових дій або наближених до зони бойових дій.

Вже підготовлено чотири інформаційних повідомлення про продаж об'єктів державної власності, які повинен узгодити Фонд державного майна.

— В постанову Кабінету Міністрів України внесені зміни до деяких нормативних актів, тому питання приватизації об'єктів державної власності на сьогодні розблоковано. І ми почали готуватися до продажу цих обʼєктів. Вже підготовлено чотири інформаційних повідомлення про продаж об'єктів державної власності для винесення на узгодження Фонду державного майна. Також готується решта обʼєктів для продажу, – зазначив він.

Об'єкти, які будуть представлені на аукціоні, виділяються:

Дослідний завод Інституту імпульсних процесів та технологій, розташований на розі вулиць Чкалова та 6-ї Слобідської. База відпочинку та науки у Коблево, яка також підлягає приватизації. Миколаївське експортно-ортопедичне підприємство, яке виробляє протези та важливі медичні вироби для Миколаївської області. Інститут рибфлоту на вулиці Фалєєвській, 25. Миколаївське морське агентство на Каботажному узвозі, 3.

Очікується, що приватизація цих об'єктів призведе до значних надходжень у бюджет та сприятиме розвитку економіки регіону.

— Це найбільші об'єкти в Миколаївській області, які розташовані в самому Миколаєві. Тобто досить велика кількість об'єктів, які активно зараз готуються до продажу. Очікуємо значно більші надходження, ніж були минулого року і готуємо об'єкти на аукціон, – повідомив Олег Сокол.

Нагадаємо, протягом 2023 року на Миколаївщині приватизували 8 обʼєктів державної власності: надходження до бюджету перевищили довоєнний показник у 3 рази, вони склали 14 мільйонів 122 тисячі гривень.

Разом з тим стало відомо, що Управління регіонального відділення Фонду держмайна України планує виставити на аукціон будівлю «Будинку культури портовиків» у Миколаєві. Однак це відбудеться за умови, що Миколаїв виключать з переліку територій, які наближені дно зони бойових дій.

Крім того, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич цього року планує запропонувати депутатам міськради питання щодо приватизації об’єктів комунального майна, як додаткове джерело наповнення бюджету Миколаєва, який цього року втратить фактично 2,7 мільярди гривень «військового ПДФО», який вилучили до держбюджету.

Міський голова констатував, що Миколаєву вже «не далеко» до приватизації майна з метою наповнити бюджет. Також найближчим часом відбудуться аукціони на оренду комунального майна, яке звільнилось за час повномасштабної війни.