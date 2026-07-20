В Одесі затримали жінку за спробу привласнити квартиру померлої сусідки вартістю ₴1,6 млн

Квартирна афера в Одесі: жінку взяли під варту за спробу привласнити майно сусідки. Фото Нацполіції

Приморська окружна прокуратура Одеси повідомила про підозру 54-річній жінці в організації шахрайської схеми із заволодіння 3-кімнатною квартирою 74-річної сусідки вартістю 1,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Суд узяв підозрювану під варту із можливістю внесення застави у майже 1 мільйон гривень, яку наразі не сплачено, а на саме житло накладено арешт.

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За даними слідства, жінка допомагала самотній пенсіонерці з побутом, заслужила її довіру та отримала доступ до особистих документів.

Далі підозрювана залучила схожу зовні особу, для якої виготовила підроблені документи. Після смерті власниці квартири жінка не повідомила правоохоронців, а вирушила з підставною особою до нотаріуса для укладення договору купівлі-продажу.

Нагадаємо, що правоохоронці скерували до суду справу щодо організованої групи з чотирьох осіб, які під виглядом волонтерів ошукали 11 військовослужбовців ЗСУ на суму майже 1 мільйон гривень.