 В Одесі затримали жінку за спробу привласнити квартиру померлої сусідки вартістю ₴1,6 млн

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Головна Новини Правосуддя 22:10, 20 липня, 2026

В Одесі затримали жінку за спробу привласнити квартиру померлої сусідки вартістю ₴1,6 млн

Квартирна афера в Одесі: жінку взяли під варту за спробу привласнити майно сусідки. Фото НацполіціїКвартирна афера в Одесі: жінку взяли під варту за спробу привласнити майно сусідки. Фото Нацполіції

Приморська окружна прокуратура Одеси повідомила про підозру 54-річній жінці в організації шахрайської схеми із заволодіння 3-кімнатною квартирою 74-річної сусідки вартістю 1,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Суд узяв підозрювану під варту із можливістю внесення застави у майже 1 мільйон гривень, яку наразі не сплачено, а на саме житло накладено арешт.

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За даними слідства, жінка допомагала самотній пенсіонерці з побутом, заслужила її довіру та отримала доступ до особистих документів.

Далі підозрювана залучила схожу зовні особу, для якої виготовила підроблені документи. Після смерті власниці квартири жінка не повідомила правоохоронців, а вирушила з підставною особою до нотаріуса для укладення договору купівлі-продажу.

Нагадаємо, що правоохоронці скерували до суду справу щодо організованої групи з чотирьох осіб, які під виглядом волонтерів ошукали 11 військовослужбовців ЗСУ на суму майже 1 мільйон гривень.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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