Псевдоволонтери ошукали військових на ₴1 млн: їх віддадуть під суд

Затримання шахраїв, фото Одеської обласної прокуратури

Правоохоронці скерували до суду справу щодо організованої групи з чотирьох осіб, які під виглядом волонтерів ошукали 11 військовослужбовців ЗСУ на суму майже 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

П’ятий учасник схеми наразі перебуває у розшуку. Зловмисники розміщували у Facebook оголошення про продаж автомобілів для фронту за низькими цінами, представляючись митними брокерами або перевізниками.

Правоохоронці зазначили, що зловмисники використовували документи та фото реальних волонтерів, щоб увести жертв в оману.

Від потерпілих вимагали копії військових квитків та передплату за доставку, пальне, розмитнення і страхові поліси. Наприклад, після отримання коштів на банківські картки ділки припиняли зв'язок, а обіцяні автомобілі замовникам не доставляли.

Наразі прокурори завершили розслідування, а фігурантам загрожує відповідальність за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Варто нагадати, про справу у Миколаєві, де поліція розшукує аферистів, які виманили майже 500 тисяч гривень у 86-річної мешканки, видаючи себе за правоохоронців та звинувачуючи жінку у співпраці з країною-агресором