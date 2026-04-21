Псевдоволонтери ошукали військових на ₴1 млн: їх віддадуть під суд
- Таміла Ксьонжик
22:26, 21 квітня, 2026
Правоохоронці скерували до суду справу щодо організованої групи з чотирьох осіб, які під виглядом волонтерів ошукали 11 військовослужбовців ЗСУ на суму майже 1 мільйон гривень.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
П’ятий учасник схеми наразі перебуває у розшуку. Зловмисники розміщували у Facebook оголошення про продаж автомобілів для фронту за низькими цінами, представляючись митними брокерами або перевізниками.
Правоохоронці зазначили, що зловмисники використовували документи та фото реальних волонтерів, щоб увести жертв в оману.
Від потерпілих вимагали копії військових квитків та передплату за доставку, пальне, розмитнення і страхові поліси. Наприклад, після отримання коштів на банківські картки ділки припиняли зв'язок, а обіцяні автомобілі замовникам не доставляли.
Наразі прокурори завершили розслідування, а фігурантам загрожує відповідальність за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
Варто нагадати, про справу у Миколаєві, де поліція розшукує аферистів, які виманили майже 500 тисяч гривень у 86-річної мешканки, видаючи себе за правоохоронців та звинувачуючи жінку у співпраці з країною-агресором
