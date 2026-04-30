З Естонії передали організатора схеми, який ошукав військових на мільйони
11:00, 30 квітня, 2026
В Україну передали організатора масштабної схеми, який разом із спільниками обманював військових на продажу неіснуючих автівок.
За даними Національної поліції, щомісяця зловмисники виманювали у захисників понад 5 мільйонів гривень.
Як повідомляють правоохоронці, шахраї публікували в мережі оголошення про дешеві авто з Європи, видаючи себе за волонтерів або митників. Найчастіше вони прикривалися назвою фонду Сергія Притули.
Від бійців вимагали гроші за «розмитнення» чи «доставку», але машин бійці не отримували. Для переконливості злочинці навіть просили постраждалих записувати відеоподяки, які потім використовували, щоб заманити нових жертв.
Слідчі встановили, що організатор — українець, який уже мав проблеми із законом. Навіть перебуваючи за кордоном, він продовжував керувати групою та намагався «домовитися» про тимчасове зняття з розшуку, щоб вільно пересуватися. Проте поліція задокументувала ці розмови, відстежила його в Естонії та домоглася видачі фігуранта Україні.
Наразі чоловік перебуває під вартою без права на заставу. Поліцейські інкримінують йому понад 50 злочинних епізодів, серед яких створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах.
За це йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Отримані гроші учасники групи витрачали на люксове життя: купували елітні авто, ювелірні вироби та нерухомість за кордоном.
Варто нагадати, що напередодні правоохоронці скерували до суду справу щодо організованої групи з чотирьох осіб, які під виглядом волонтерів ошукали 11 військовослужбовців ЗСУ на суму майже 1 мільйон гривень.
