Схема на $20 тис: в Одесі затримали іноземців які торгували підробками

В Одесі судитимуть іноземців за збут фальшивих доларів: фото Одеської обласної прокуратури

В Одесі судитимуть двох іноземців за схему збуту фальшивих доларів, які вони планували організувати на загальну суму 20 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Під час розслідування правоохоронці задокументували два факти продажу підробок на суму 9500 доларів США, де кожну стодоларову купюру оцінили в 30 справжніх доларів.

Прокурори Одеської області вже скерували акт до суду, інкримінуючи чоловікам придбання, зберігання та збут валюти у великих розмірах.

Експертиза офіційно підтвердила, що банкноти не відповідають оригіналам за способом друку та елементами захисту, хоча візуально мали значну схожість зі справжніми грошима.

Наразі обом фігурантам загрожує відповідальність за придбання та реалізацію фальшивої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

