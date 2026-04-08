 Схема афери на майже 500 тисяч гривень: поліція Миколаєва розшукує шахраїв, які ошукали пенсіонерку

  8 квітня , 2026 середа

Пенсіонерка в Миколаєві віддала півмільйона шахраям через фейкову «співпрацю» з росіянами

Схема афери на майже 500 тисяч гривень: ілюстративне фото iStock

У Миколаєві поліція розшукує аферистів, які виманили майже 500 тисяч гривень у 86-річної мешканки, видаючи себе за правоохоронців та звинувачуючи жінку у співпраці з країною-агресором, про що повідомляє Поліція Миколаївської області.

Зловмисники вийшли на звʼязок з жінкою через месенджер та повідомили їй про відкриття кримінального провадження за нібито співпрацю з країною-агресором, запропонувавши провести вигаданий «онлайн-обшук» помешкання.

Дізнавшись про наявність значних заощаджень, шахраї переконали потерпілу передати гроші курʼєром до завершення перевірки, використовуючи кодове слово для підтвердження операції.

Миколаївчанка віддала невідомій жінці 165,5 тисяч гривень, понад 6 тисяч доларів та 1 євро, після чого шахраї зникли. Слідчі почали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального Кодексу (шахрайство у великих розмірах), стаття передбачає до восьми років увʼязнення з компенсацією майна.

Варто нагадати, що правоохоронці у Миколаєві розшукують зловмисників, які пограбували місцевого жителя на 82 тисячі гривень під виглядом надання грошових виплат. Потерпілий скористався посиланням у месенджері та залишив дані своєї банківської картки.

