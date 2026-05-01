В Україні заблокували 100 тисяч спам-номерів: куди скаржитись на надокучливі дзвінки

В Україні заблокували 100 тисяч спам-номерів.

Від жовтня 2025 року мобільні оператори в Україні заблокували вже 100 тисяч номерів, які використовувалися для спам-дзвінків.

Про це повідомили в міністерстві цифрової трансформації.

У відомстві пояснили, що українці можуть поскаржитися на такі дзвінки кількома способами:

звернутися до свого мобільного оператора:

Vodafone — через застосунок або за номером 111, 0 800 400 111 (в Україні), +38 050 400 111 (у роумінгу);

Kyivstar — через застосунок або за номером 466, 0 800 300 466 (в Україні), 105466# (у роумінгу);

Lifecell — через застосунок або за номером 5433, 0 800 20 5433 (в Україні), +38 063 5433 111 (у роумінгу);

подати скаргу на гарячу лінію уряду за номером 1545; звернутися до НКЕК через онлайн-форму на офіційному сайті.

У Мінцифри уточнили, що номер блокують, якщо він відповідає щонайменше двом із таких ознак:

на нього неможливо передзвонити;

замість живої розмови вмикається записане повідомлення;

дзвінки тривають менше хвилини або взагалі без спілкування;

номер використовується лише для дзвінків без SMS чи інтернету;

понад 50% викликів здійснюються на різні номери;

на номер надходять масові скарги від користувачів.

