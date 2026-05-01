 В Україні заблокували 100 тисяч спам-номерів, — мінцифра

В Україні заблокували 100 тисяч спам-номерів: куди скаржитись на надокучливі дзвінки

В Україні заблокували 100 тисяч спам-номерів. Ілюстративне фото: Freepik

Від жовтня 2025 року мобільні оператори в Україні заблокували вже 100 тисяч номерів, які використовувалися для спам-дзвінків.

Про це повідомили в міністерстві цифрової трансформації.

У відомстві пояснили, що українці можуть поскаржитися на такі дзвінки кількома способами:

  1. звернутися до свого мобільного оператора:
  • Vodafone — через застосунок або за номером 111, 0 800 400 111 (в Україні), +38 050 400 111 (у роумінгу);
  • Kyivstar — через застосунок або за номером 466, 0 800 300 466 (в Україні), 105466# (у роумінгу);
  • Lifecell — через застосунок або за номером 5433, 0 800 20 5433 (в Україні), +38 063 5433 111 (у роумінгу);
  1. подати скаргу на гарячу лінію уряду за номером 1545;
  2. звернутися до НКЕК через онлайн-форму на офіційному сайті.

У Мінцифри уточнили, що номер блокують, якщо він відповідає щонайменше двом із таких ознак:

  • на нього неможливо передзвонити;
  • замість живої розмови вмикається записане повідомлення;
  • дзвінки тривають менше хвилини або взагалі без спілкування;
  • номер використовується лише для дзвінків без SMS чи інтернету;
  • понад 50% викликів здійснюються на різні номери;
  • на номер надходять масові скарги від користувачів.

Нагадаємо, на Миколаївщині шахраї обдурили жінку на понад 100 тисяч гривень.

Останні новини про: Шахрайство

Схема на $20 тис: в Одесі затримали іноземців які торгували підробками
Псевдоволонтери ошукали військових на ₴1 млн: їх віддадуть під суд
З Естонії передали організатора схеми, який ошукав військових на мільйони
Реклама
Читайте також:
новини
Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна

Світлана Іванченко
новини
Шкільних таборів у Миколаєві цього року не проводитимуть через безпекову ситуацію

Даріна Мельничук
новини
Сєнкевич відсторонить начальницю управління спорту на час розслідування

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Три екскаватори — один екскаваторщик», — Кім розповів про кадровий дефіцит на Миколаївщині

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві зіштовхнулись два комунальних автобуси: на «Миколаївпастрансі» проводять службове розслідування

Аліса Мелік-Адамян
