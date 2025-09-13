Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    13 вересня, 2025

  • 19.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 вересня , 2025 субота

  • Миколаїв • 19.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Фейкова грошова допомога: на Миколаївщині шахраї обдурили жінку на понад 100 тисяч гривень

Фейкова грошова допомога: на Миколаївщині шахраї обдурили жінку на понад 100 тисяч гривень. Фото: РБК УкраїнаФейкова грошова допомога: на Миколаївщині шахраї обдурили жінку на понад 100 тисяч гривень. Фото: РБК Україна

У Миколаївській області поліція розслідує випадок шахрайства, внаслідок якого 41-річна мешканка Братської громади втратила понад 100 тисяч гривень.

За інформацією ГУ Нацполіції в Миколаївській області, жінка побачила у соціальній мережі оголошення про нібито виплату грошової допомоги від міжнародних партнерів. Перейшовши за посиланням, вона ввела персональні дані, зокрема реквізити банківської картки та код підтвердження з SMS.

Після цього заявниця виявила, що з її рахунку зникли заощадження, а доступ до мобільного банкінгу було заблоковано.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліція нагадує: якщо під час оформлення заявки вас просять ввести дані банківської картки, не продовжуйте заповнювати форму і залиште сайт. Такі ресурси можуть бути фішинговими — вони створені для незаконного отримання фінансових даних.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві 82-річна жінка втратила понад 520 тисяч гривень, ставши жертвою шахрайської схеми.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Баштанському районі під колесами вантажівки загинула 67-річна велосипедистка
₴150 тисяч за підпис: у Вознесенському районі посадовця держпідприємства затримали на хабарі
Відібрали мішки картоплі і побили: у Миколаєві поліцейські затримали підозрюваного у грабежі
Реклама

Читайте також:

новини

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста

Ірина Олехнович
новини

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

Аліна Квітко
новини

До Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!»

Даріна Мельничук
новини

«Не скажемо ні час, ні місце... тому приходьте», — керівник управління культури Любаров запросив миколаївців святкувати День міста

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Відібрали мішки картоплі і побили: у Миколаєві поліцейські затримали підозрюваного у грабежі
₴150 тисяч за підпис: у Вознесенському районі посадовця держпідприємства затримали на хабарі
У Баштанському районі під колесами вантажівки загинула 67-річна велосипедистка

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста

На відновлення пошкодженої обстрілами культурної інфраструктури Миколаївщини витратили ₴33 млн

9 годин тому

З $375 млн допомоги Данії для України більше 60% коштів спрямують на відновлення Миколаївщини

Ірина Олехнович

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay