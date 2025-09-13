Фейкова грошова допомога: на Миколаївщині шахраї обдурили жінку на понад 100 тисяч гривень. Фото: РБК Україна

У Миколаївській області поліція розслідує випадок шахрайства, внаслідок якого 41-річна мешканка Братської громади втратила понад 100 тисяч гривень.

За інформацією ГУ Нацполіції в Миколаївській області, жінка побачила у соціальній мережі оголошення про нібито виплату грошової допомоги від міжнародних партнерів. Перейшовши за посиланням, вона ввела персональні дані, зокрема реквізити банківської картки та код підтвердження з SMS.

Після цього заявниця виявила, що з її рахунку зникли заощадження, а доступ до мобільного банкінгу було заблоковано.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліція нагадує: якщо під час оформлення заявки вас просять ввести дані банківської картки, не продовжуйте заповнювати форму і залиште сайт. Такі ресурси можуть бути фішинговими — вони створені для незаконного отримання фінансових даних.

