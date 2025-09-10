Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Пів мільйона за краплі для очей: у Миколаєві пенсіонерка стала жертвою шахраїв

Півмільйона за краплі для очей: у Миколаєві пенсіонерка стала жертвою шахраїв. Фото: depositphotoПівмільйона за краплі для очей: у Миколаєві пенсіонерка стала жертвою шахраїв. Фото: depositphoto

У Миколаєві 82-річна жінка втратила понад 520 тисяч гривень, ставши жертвою шахрайської схеми. Невідомі переконали її, що за купівлю очних крапель, які нібито були вироблені в Росії, на неї чекає кримінальна відповідальність.

Як повідомляють у поліції Миколаївської області, до них звернулась 82-річна жителька обласного центру та повідомила, що стала жертвою шахраїв. За словами потерпілої, все почалося з того, що вона замовила звичайні очні краплі на одній із онлайн-платформ.

Після отримання препарату на телефон жінки почали надходити дзвінки від невідомих осіб. Вони  залякувати її, заявляючи, що нібито за придбання цих ліків передбачена кримінальна відповідальність, адже вони нібито були вироблені в Росії. Під психологічним тиском потерпіла протягом тижня кілька разів переказувала гроші на рахунки аферистів. У результаті вона втратила близько 520 тисяч гривень.

Нині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»). Згідно з санкцією статті, винним може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Поліція вкотре закликає громадян бути пильними: не довіряти телефонним дзвінкам від невідомих, не передавати конфіденційні дані та не здійснювати грошових переказів за вказівками сторонніх осіб. У випадку підозрілих дзвінків необхідно одразу звертатися до правоохоронців.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що в Первомайську затримали чоловіка, підозрюваного у викраденні гаманця у виховательки дитсадка

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

У Миколаєві шукають підрядника для демонтажу під'їзду, де вибухнув газ: роботи обійдуться у ₴4,5 млн

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

