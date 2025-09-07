У Первомайську затримали чоловіка, підозрюваного у викраденні гаманця у виховательки дитсадка
- Ірина Олехнович
10:25, 07 вересня, 2025
У Первомайську поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжці гаманця з приміщення дитячого садка.
Як повідомили в ГУ Нацполіції Миколаївської області, вихователька, поки перебувала з дітьми на ігровому майданчику, залишила сумку з особистими речами у своєму кабінеті. Коли вона повернулася, виявила зникнення гаманця з грошима та усіма банківськими картками, а на мобільному телефоні побачила сповіщення про списання коштів з рахунку.
Директор дитсадка одразу повідомила про крадіжку поліцію. На місце прибула слідчо-оперативна група Первомайського райуправління. Правоохоронці встановили, що невідомий проник до закладу під виглядом відвідувача та викрав гаманець.
Згодом поліцейські затримали чоловіка й оголосили йому про підозру. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує до восьми років ув’язнення.
