В понеділок, 22 травня, оголошено про прийом творів на літературну премію за кращу поетичну книгу українською мовою імені видатного миколаївського поета Дмитра Креміня.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його син Тарас Кремінь.

Засновниками премії виступає родина Дмитра Креміня та Довжанська територіальна громада Закарпатської області за сприяння Національної спілки письменників України.

Грошова частина Премії виплачується переможцю у розмірі 100 тисяч гривень. На здобуття висуваються нові оригінальні книги авторів, видані протягом останніх трьох років. Щороку присуджується тільки одна премія. Автор може подати на премію лише одну книгу. Премія за рішенням журі може не присуджуватись.

Заявки приймаються з дня публікації оголошення до 1 липня 2023 року включно. До Оргкомітету подаються наступні документи в паперовому та електронному вигляді:

- клопотання або заява автора щодо присудження Премії у довільній формі, яка повинна містити наступну інформацію: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та покликання на соціальні мережі; - письмова згода претендента на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; - три примірники книги та книга в електронному вигляді (формат ПДФ); - копії відгуків та рецензій у засобах масової інформації на представлену книгу з покликанням на джерело публікації.

Документи, що подаються в електронному форматі, повинні бути оформлені належним чином. Більш детально про умови можна прочитати в пості Тараса Креміня.

Премія ім. Дмитра Креміня заснована на підставі ініціативи родини, Постанови Верховної Ради України, розпоряджень голів Миколаївської ОДА, Закарпатської ОДА про Рік Дмитра Креміня, а також за рішення Довжанської ОТГ, сприяння НСПУ, присуджується щорічно до дня народження Дмитра Креміня — 21 серпня громадянам України на конкурсних засадах за кращу поетичну книгу українською мовою.