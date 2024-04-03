В Україні з’явилася 3D-модель печер, розташованих на території Національного заповідника «Києво-печерська лавра».

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики команда Skeiron, що спеціалізується на лазерному скануванні культурної спадщини, зробила 3D-модель печер.

«Віртуальна модель є у вільному доступі. Вона допоможе відновити об’єкт у випадку руйнувань, а також сприятиме популяризації історії Києва», – повідомляє пресслужба.

В Україні створили 3D-модель печер Києво-Печерської лаври, фото: Міністерство культури та інформаційної політики

В Україні створили 3D-модель печер Києво-Печерської лаври, фото: Міністерство культури та інформаційної політики

В Україні створили 3D-модель печер Києво-Печерської лаври, фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Печери Києво-Печерської лаври, фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Створення віртуальної моделі печер має важливе значення для України, кажуть розробники. Адже це пам’ятка архітектури, археології, історії та культури, де поховано засновника монастиря Антонія, а також знаходяться мощі 125 святих.

Процес оцифрування печер тривав понад місяць і складався з двох етапів: спочатку команда працювала безпосередньо у печерах з використанням лазерного сканера. Робота була складною через низькі стелі, які змушували працювати майже навколішках, кажуть експерти. Потім отримані дані оброблялися в офісному приміщенні.

Нагадаємо, в Миколаєві оцифрували понад 1000 старих листівок і фотографій кінця ХІХ — першої половини ХХ століття з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві оцифрують понад 100 експонатів з колекцій Музею суднобудування і флоту та Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна.