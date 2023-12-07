Уряд США до кінця цього року поставить Збройним силам України пакет військової допомоги, до якого увійде партія комплексів протидії безпілотникам Vampire.
Про це йдеться у повідомленні Командування Військово-Морських сил США.
Очікується, що Україна отримає 14 таких систем. У ВМС зазначили, що Штати вже передали ЗСУ чотири такі системи за шість місяців.
VAMPIRE (акр. від англ. Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) — зенітний ракетний комплекс виробництва американської компанії L3Harris, що призначений для боротьби з БПЛА.
Його можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом для запуску недорогих ракет APKWS або інших боєприпасів з лазерним наведенням.
«Перші повідомлення вказують на те, що ця система озброєння безпосередньо впливає на поточні українські військові дії», — заявив керівник програми зі створення VAMPIRE Алекс Дутко.
Нагадаємо, США мають намір зміцнити співпрацю з оборонно-промисловими базами України. Штати надали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва деяких проектів засобів ППО FrankenSAM, спрямованих на модернізацію застарілих систем протиповітряної оборони України шляхом інтеграції певних західних боєприпасів.
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Уряд США до кінця цього року поставить Збройним силам України пакет військової допомоги, до якого увійде партія комплексів протидії безпілотникам Vampire.
Про це йдеться у повідомленні Командування Військово-Морських сил США.
Очікується, що Україна отримає 14 таких систем. У ВМС зазначили, що Штати вже передали ЗСУ чотири такі системи за шість місяців.
VAMPIRE (акр. від англ. Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) — зенітний ракетний комплекс виробництва американської компанії L3Harris, що призначений для боротьби з БПЛА.
Його можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом для запуску недорогих ракет APKWS або інших боєприпасів з лазерним наведенням.
«Перші повідомлення вказують на те, що ця система озброєння безпосередньо впливає на поточні українські військові дії», — заявив керівник програми зі створення VAMPIRE Алекс Дутко.
Нагадаємо, США мають намір зміцнити співпрацю з оборонно-промисловими базами України. Штати надали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва деяких проектів засобів ППО FrankenSAM, спрямованих на модернізацію застарілих систем протиповітряної оборони України шляхом інтеграції певних західних боєприпасів.