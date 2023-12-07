ППО FrankenSAM

США мають намір зміцнити співпрацю з оборонно-промисловими базами України.

Про це йде мова у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Зазначається, що США надали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва деяких проектів засобів ППО FrankenSAM, спрямованих на модернізацію застарілих систем протиповітряної оборони України шляхом інтеграції певних західних боєприпасів.

«Паралельне виробництво цих систем в Україні та Сполучених Штатах дозволить пришвидшити розгортання та дозволить Україні зробити значний внесок у підтримку своїх систем ППО», — йдеться в заяві.

Окрім того, адміністрація Білого дому сформувала міжвідомчу групу, яка складається із представників Держдепартаменту, Пентагону та Міністерства торгівлі США. Ця група підтримуватиме українських партнерів щодо потенційних операцій та експортних вимог для оборонної промисловості України.

Також влада США у взаємодії з Конгресом планує направити радника до Міністерства стратегічної промисловості України, щоб підтримати та прискорити перехід до оперативно сумісних Збройних Сил, боротьбу з корупцією та залучення іноземних інвестицій у найважливіші галузі.

Раніше повідомлялося, що США вже інвестували десятки мільярдів доларів у власну оборонну індустрію на виробництво найбільш важливих для України озброєнь.