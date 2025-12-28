 РФ масовано обстріляла Херсон: частина міста залишилася без світла

РФ масовано обстріляла Херсон: частина міста залишилася без світла

Жінка йде повз пошкоджений внаслідок російських ударів житловий квартал у Херсоні, грудень 2025 року. Фото: Суспільне ХерсонЖінка йде повз пошкоджений внаслідок російських ударів житловий квартал у Херсоні, грудень 2025 року. Фото: Суспільне Херсон

Російські війська масовано обстріляли Херсон з реактивних систем залпового вогню. Там постраждала жінка.

Про це повідомили очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько та ДСНС.

Під ударом було житлові квартали та критична інфраструктура. Через атаку частина міста знеструмлена, нині фахівці вивчають обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури, щоб розпочати аварійно-відновлювальні роботи.

В одному з районів міста горіли приватні будинки, балкон на п’ятому поверсі багатоповерхівки, гараж та легковий автомобіль.

За даними ОВА, напередодні Херсон теж зазнав обстрілу. Також під атаками були Антонівка, Придніпровське і Садове.

Окупанти поранили чотири людини, а також пошкодили приватні й багатоповерхові будинки, об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, впродовж 27 грудня російські військові п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Постраждалих немає.

