Сполучені Штати Америки передали Україні партію допомоги, яка складається з 16 причепів-зерновозів.

Про це повідомила посол США Бріджит Брінк.

«Ці причепи дозволять збільшити обсяги збору та розвантаження зерна, збільшивши пропускну здатність на 31 400 тонн на рік, підтримуючи українських фермерів, агрокомпанії та економіку України», — зазначила Бріджит Брінк.

Нагадаємо, впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Раніше ми повідомляли, посилаючись на програму економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік повідомляли, що збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.

Раніше фермер Сергій Каушан з Киселівки Миколаївської області розповів, що через замінованість полів та проблеми з реалізацією зерна цьогорічний сезон врожаю був невдалим. За його словами ціни на зерно впали втричі. Через це фермерам важко «втриматись на плаву».

Водночас очільник ОВА Віталій Кім розповів, що наразі миколаївські фермери не мають змоги продавати свої врожаї за прийнятною ціною. Вартість збіжжя через проблеми з логістикою є дуже низькою.