Збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.
Про це йдеться у Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, яку ухвалили депутати на сесії обласної ради 14 грудня, пишуть «НикВести».
На сьогодні свої господарства вдалося обстежити 73 сільгоспвиробникам – кількість їх викраденої, знищеної та пошкодженої техніки й обладнання склала 1332 одиниці.
Найбільше руйнувань в області зазнали:
Раніше фермер Сергій Каушан з Киселівки Миколаївської області розповів, що через замінованність полів та проблеми з реалізацією зерна цьогорічний сезон врожаю був невдалим. За його словами ціни на зерно впали втричі. Через це фермерам важко «втриматись на плаву».
Водночас очільник ОВА Віталій Кім розповів, що наразі миколаївські фермери не мають змоги продавати свої врожаї за прийнятною ціною. Вартість збіжжя через проблеми з логістикою є дуже низькою.
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Збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.
Про це йдеться у Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, яку ухвалили депутати на сесії обласної ради 14 грудня, пишуть «НикВести».
На сьогодні свої господарства вдалося обстежити 73 сільгоспвиробникам – кількість їх викраденої, знищеної та пошкодженої техніки й обладнання склала 1332 одиниці.
Найбільше руйнувань в області зазнали:
Раніше фермер Сергій Каушан з Киселівки Миколаївської області розповів, що через замінованність полів та проблеми з реалізацією зерна цьогорічний сезон врожаю був невдалим. За його словами ціни на зерно впали втричі. Через це фермерам важко «втриматись на плаву».
Водночас очільник ОВА Віталій Кім розповів, що наразі миколаївські фермери не мають змоги продавати свої врожаї за прийнятною ціною. Вартість збіжжя через проблеми з логістикою є дуже низькою.