Уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні чергову партію авто, конфіскованих у п’яних водіїв.
За даними ЄП, девʼять авто призначені для армійських частин Міноборони України, комунального медичного підприємства в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинській сільраді Миколаївської області, військовій частині Нацгвардії, Камʼянець-Подільській райраді Хмельницької області та Китайгородській сільраді Хмельницької області.
Загалом Латвія передасть Україні партію з 14 автівок, загальна ринкова вартість яких становить понад 100 тисяч євро. Автомобілі будуть доставлені в Україну за допомогою так званого «Твіттер-конвою».
Як відомо, протягом 2023 року Латвія передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв.
Раніше повідомлялося, що сейм Латвії у першому читанні ухвалив поправки до закону «Про дорожній рух», які передбачають заборону на перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів.
Нагадаємо, в Естонії дали пів року для авто з номерами РФ, щоб власники їх вивезли з країни.
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Уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні чергову партію авто, конфіскованих у п’яних водіїв.
За даними ЄП, девʼять авто призначені для армійських частин Міноборони України, комунального медичного підприємства в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинській сільраді Миколаївської області, військовій частині Нацгвардії, Камʼянець-Подільській райраді Хмельницької області та Китайгородській сільраді Хмельницької області.
Загалом Латвія передасть Україні партію з 14 автівок, загальна ринкова вартість яких становить понад 100 тисяч євро. Автомобілі будуть доставлені в Україну за допомогою так званого «Твіттер-конвою».
Як відомо, протягом 2023 року Латвія передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв.
Раніше повідомлялося, що сейм Латвії у першому читанні ухвалив поправки до закону «Про дорожній рух», які передбачають заборону на перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів.
Нагадаємо, в Естонії дали пів року для авто з номерами РФ, щоб власники їх вивезли з країни.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|