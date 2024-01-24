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Уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні чергову партію авто, конфіскованих у п’яних водіїв.

За даними ЄП, девʼять авто призначені для армійських частин Міноборони України, комунального медичного підприємства в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинській сільраді Миколаївської області, військовій частині Нацгвардії, Камʼянець-Подільській райраді Хмельницької області та Китайгородській сільраді Хмельницької області.

Загалом Латвія передасть Україні партію з 14 автівок, загальна ринкова вартість яких становить понад 100 тисяч євро. Автомобілі будуть доставлені в Україну за допомогою так званого «Твіттер-конвою».

Як відомо, протягом 2023 року Латвія передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв.

Раніше повідомлялося, що сейм Латвії у першому читанні ухвалив поправки до закону «‎Про дорожній рух»‎, які передбачають заборону на перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів.

Нагадаємо, в Естонії дали пів року для авто з номерами РФ, щоб власники їх вивезли з країни.