Україна цього року отримала 271 автомобіль від Латвії. Транспортні засоби були конфісковані у нетверезих водіїв.
Про це повідомляє Delfi.
За даними Служби державних доходів, цього року Україні було передано 271 автомобіль з Латвії на загальну попередню суму 903 453 євро.
Крім того, нині до розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 тисячу 880 євро.
Раніше повідомлялося, що сейм Латвії у першому читанні ухвалив поправки до закону «Про дорожній рух», які передбачають заборону на перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів.
Нагадаємо, в Естонії дали пів року для авто з номерами РФ, щоб власники їх вивезли з країни.
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Україна цього року отримала 271 автомобіль від Латвії. Транспортні засоби були конфісковані у нетверезих водіїв.
Про це повідомляє Delfi.
За даними Служби державних доходів, цього року Україні було передано 271 автомобіль з Латвії на загальну попередню суму 903 453 євро.
Крім того, нині до розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 тисячу 880 євро.
Раніше повідомлялося, що сейм Латвії у першому читанні ухвалив поправки до закону «Про дорожній рух», які передбачають заборону на перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів.
Нагадаємо, в Естонії дали пів року для авто з номерами РФ, щоб власники їх вивезли з країни.