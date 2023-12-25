Україна цього року отримала 271 автомобіль від Латвії. Транспортні засоби були конфісковані у нетверезих водіїв.

Про це повідомляє Delfi.

За даними Служби державних доходів, цього року Україні було передано 271 автомобіль з Латвії на загальну попередню суму 903 453 євро.

Крім того, нині до розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 тисячу 880 євро.

Раніше повідомлялося, що сейм Латвії у першому читанні ухвалив поправки до закону «‎Про дорожній рух»‎, які передбачають заборону на перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів.

Нагадаємо, в Естонії дали пів року для авто з номерами РФ, щоб власники їх вивезли з країни.