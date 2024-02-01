Біля села Євгенівка Снігурівської громади на Миколаївщині чотири людини підірвалися на міні.
Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Постраждалим від вибуху терміново необхідна кров IV (+) групи. Небайдужих жителів Снігурівської громади, що мають таку групу крові, просять оперативно звернутись до Снігурівської міської лікарні та здати кров.
Іван Кухта додав: якщо є бажання допомогти та здати кров, але є проблема з транспортом, звертайтесь до Снігурівської міської ради за телефоном 0932716469.
«Часу дуже обмаль! Рахунок йде на хвилини!», — написав він.
Нагадаємо, наприкінці грудня у Нечаянській громаді на Миколаївщині чоловік знайшов у власному дворі вибухонебезпечний предмет. Вибухівка розірвалася у чоловіка в руках, коли він спробував підняти її з землі. Внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухові травми.
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Біля села Євгенівка Снігурівської громади на Миколаївщині чотири людини підірвалися на міні.
Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Постраждалим від вибуху терміново необхідна кров IV (+) групи. Небайдужих жителів Снігурівської громади, що мають таку групу крові, просять оперативно звернутись до Снігурівської міської лікарні та здати кров.
Іван Кухта додав: якщо є бажання допомогти та здати кров, але є проблема з транспортом, звертайтесь до Снігурівської міської ради за телефоном 0932716469.
«Часу дуже обмаль! Рахунок йде на хвилини!», — написав він.
Нагадаємо, наприкінці грудня у Нечаянській громаді на Миколаївщині чоловік знайшов у власному дворі вибухонебезпечний предмет. Вибухівка розірвалася у чоловіка в руках, коли він спробував підняти її з землі. Внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухові травми.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|