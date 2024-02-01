Постраждалим терміново потрібна кров. Фото: TheUkrainians

Біля села Євгенівка Снігурівської громади на Миколаївщині чотири людини підірвалися на міні.

Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Постраждалим від вибуху терміново необхідна кров IV (+) групи. Небайдужих жителів Снігурівської громади, що мають таку групу крові, просять оперативно звернутись до Снігурівської міської лікарні та здати кров.

Іван Кухта додав: якщо є бажання допомогти та здати кров, але є проблема з транспортом, звертайтесь до Снігурівської міської ради за телефоном 0932716469.

«Часу дуже обмаль! Рахунок йде на хвилини!», — написав він.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Нечаянській громаді на Миколаївщині чоловік знайшов у власному дворі вибухонебезпечний предмет. Вибухівка розірвалася у чоловіка в руках, коли він спробував підняти її з землі. Внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухові травми.