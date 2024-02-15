Австралія виділить понад $30 млн на військову допомогу Україні. Фото: Василь Мирошниченко

Уряд Австралії передає 50 мільйонів австралійських доларів (32,4 мільйона доларів США) в якості військової допомоги Україні.

Поо це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

Кошти будуть перераховані до Міжнародного фонду для України (Велика Британія) для подальшої закупівлі зброї та техніки для потреб ЗСУ.

Текст оголошення у першому коментарі.

«Австралія залишається непохитною у своїй відданості підтримці України та українців, які захищають свій народ, свою територію та свій суверенітет», — зазначили в Міноборони Австралії.

Раніше стало відомо, що Канада виділить 60 мільйонів канадських доларів (близько мільйонів 45 доларів США) Коаліції військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України. Гроші підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.