Канада виділить $45 млн на військову допомогу Україні. Фото: ZN.ua

Канада виділить 60 мільйонів канадських доларів (близько мільйонів 45 доларів США) Коаліції військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомив міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні групи 14 лютого, повідомляється на урядовому порталі Канади.

Гроші підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.

Минулого місяця міністр Білл Блер оголосив, що Канада сприятиме навчанню, надаючи цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал, найнятий за контрактом з монреальською компанією Top Aces Inc. Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 мільйонів доларів та триватиме з лютого 2024 по 2025 рік. Канада також проводить навчання англійської мови для військовослужбовців ВПС України в мовній школі Збройних сил Канади.

Раніше повідомлялося, що Канада може передати Україні ракети CRV7 класу «повітря-земля», які вже планували утилізувати. З кількох сотень тисяч таких ракет, які досі зберігає Канада, не всі мають боєголовку.