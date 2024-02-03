Ракета CRV7 класу «повітря-земля», фото з відкритих джерел

Канада може передати Україні ракети CRV7 класу «повітря-земля», які вже планували утилізувати. З кількох сотень тисяч таких ракет, які досі зберігає Канада, не всі мають боєголовку.

Про це пише CBC News.

У запасах Збройних сил Канади понад 83 тисячі ракет CRV7, які зняли з озброєння на початку 2000-х років. Три роки тому уряд країни вирішив утилізувати їх протягом кількох років.

Напередодні, 1 лютого, у канадському міністерстві оборони визнали, що ракети досі залишаються в країні і їх розглядають як частину можливої допомоги Україні.

«Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, її слід передати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету», — сказав лідер опозиції в канадському парламенті П’єр Пуальєвр.

Але проблема полягає в тому, що ті десятки тисяч ракет, які досі зберігає Канада, мають двигуни, але не всі з них оснащені боєголовками.

Утім, канадські посадовці запевнили, що співпрацюють з Україною і перевіряють ефективність зброї, щоб переконатися, що ракети відповідатимуть військовим потребам України.

Негайно передати можуть лише 8 тисяч ракет, які мають боєголовки в хорошому стані, а решту можуть використати як запасні частини.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Канади прибули понад 210 тисяч українських біженців у межах програми CUAET.

Раніше повідомлялося, що Канада заклала у державний бюджет на 2023 фінансовий рік 1,8 мільярда доларів (2,4 мільярда канадських доларів) фінансової та військової допомоги для України.