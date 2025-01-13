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Україна отримає від Литви безпілотники на €5 млн

Україна отримає від Литви безпілотники. Фото з соцмережі Україна отримає від Литви безпілотники. Фото з соцмережі X

Литва планує передати 4500 безпілотників для України до кінця цього тижня.

Про це у соцмережі Х повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

Вона зазначила, що загальна вартість безпілотників, які планують передати Україні, становить 5 мільйонів євро. Також уряд Литви затвердив нову швидшу процедуру передачі військової допомоги для прискорення підтримки.

«На останньому засіданні уряду ми затвердили новий прискорений порядок передачі державного майна. Ці зміни суттєво скоротять час, необхідний для процедур, забезпечуючи швидке надходження допомоги в Україну», — зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що Норвегія виділила 700 мільйонів норвезьких крон (близько $61,3 млн) на багатонаціональну ініціативу із закупівлі безпілотників для України.

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