Колишній боєць миколаївської 79-ї бригади зібрав понад 100 дронів для фронту

Віктор та Сергій Черняєви тестують дрони. Фото: «Суспільне»

Колишній боєць 79-ї десантно-штурмової бригади Сергій Черняєв після отриманої травми зайнявся волонтерською діяльністю. Разом зі своїм братом він збирає дрони для українських військових.

Про це йде мова в сюжеті «Суспільного».

На початку повномасштабного вторгнення Сергій Черняєв добровольцем пішов до війська. У складі 79 ОДШБр він брав участь у боях на Донеччині, зокрема під Зарічним та Ямполем. Після поранення Сергій продовжив службу в ТЦК та СП Миколаївщини, а нині займається створенням безпілотників для фронту.

За рік роботи брати передали українським захисникам понад 100 дронів різних моделей, зокрема нічних. Кожен безпілотник тестується в польових умовах перед відправкою на фронт.

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— Це різні моделі, сімки, дев'ятки і десятки, і нічні були дрони. Все це робиться під замовлення, яке формують пілоти. Завдяки тому, що люди задонатили, є можливість зібрати таку кількість дронів, – розповідає Сергій Черняєв.

Волонтер також розповів, що називає дрони на честь загиблих побратимів, аби вшанувати їхню пам’ять.

— Наші дрони були і навіть не один раз названі на честь цих загиблих земляків, і на честь моїх побратимів, які загинули. Рідні потім бачать відеороботи того дрону, який був названий на честь їхнього загиблого сина, чи чоловіка, чи брата. І потім вони можуть побачити про те, як було знищено відповідно ворожу установку чи ворожого солдата, – підсумував він.

Одним із найбільших результатів роботи їхніх дронів стало знищення ворожої артилерійської установки «Гіацинт» вартістю близько 2 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Міноборони спрямує додаткові 1,89 мільярда гривень у бойові бригади на закупівлю дронів.