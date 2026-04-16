Рятувальники завершили розбір завалів після атаки РФ по багатоповерхівці в Одесі

Рятувальники завершили розбір завалів після атаки РФ на багатоповерхівку в Одесі. Фото: ДСНС

В Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у житловому будинку, який у ніч на 16 квітня зазнав ракетного удару армії РФ.

Як повідомили у ДСНС, за остаточними даними внаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще 16 осіб отримали поранення. До ліквідації наслідків обстрілу залучили понад 100 рятувальників і 25 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що протягом усього часу на місці трагедії працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу мешканцям будинку та родинам загиблих.

Нагадаємо, що вночі 16 квітня російські війська атакували Одесу, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Місто пережило кілька хвиль комбінованих ударів.