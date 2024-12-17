Міноборони спрямує додаткові ₴1,89 млрд у бойові бригади на закупівлю дронів

У бойові бригади на закупівлю дронів виділять кошти. Фото: УП

У бойові бригади на закупівлю дронів додатково виділили 1,89 мільярда гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Зазначається, що 55% від суми підуть на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням.

18% від суми буде спрямовано на закупівлю FPV-камікадзе.

Окрім того, значні обсяги фінансування виділені на закупівлю БПЛА-розвідники, бомбери та комплекти запчастин до них.

«Таким чином у найкоротші терміни було реалізовано доручення міністра оборони України Рустема Умєрова, яке дозволить забезпечити військові формування додатковим обсягом БПЛА по децентралізованим закупівлям», — йдеться у повідомленні.

Також вказується, що бригади самостійно закуповують те, що їм необхідно для виконання бойових задач. Дрони одразу будуть спрямовані на фронт.

Раніше повідомлялось, що Коаліція дронів, яка обʼєднує 17 країн-партнерів, виділить 1,8 мільярда євро для підтримки Збройних сил України.