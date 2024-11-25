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Коаліція дронів виділить €1,8 млрд на безпілотники для України

Коаліція дронів, Фото: armyinform.com.uaКоаліція дронів, Фото: armyinform.com.ua

Коаліція дронів, яка обʼєднує 17 країн-партнерів, оголосила про виділення 1,8 мільярда євро для підтримки Збройних сил України.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами про це оголосили партнери з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу.

«Це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога», — зазначив Рустем Умєров

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Підтримка від країн, серед яких Австралія, Велика Британія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Франція, Польща, Швеція та інші, надасть Україні нові можливості для розвитку безпілотної техніки.

«Латвія виділить цього року 20 мільйонів євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 мільйонів — на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 мільйонів — на спільні закупівлі в рамках коаліції», — пише міністр.

Окрім фінансової допомоги, Латвія також підписала угоду з Україною про навчання українських військових у програмі пілотування дронів.

Як зазначається у повідомленні, ця ініціатива стане важливим етапом у зміцненні оборонних можливостей України та дозволить ефективніше знищувати ворога, зберігаючи при цьому життя наших захисників.

Слід зазначити, що у липні цього року Уряд Латвії відправив Україні партію з понад 500 безпілотників у рамках Коаліції дронів відправив.

Нагадаємо, що 17 лютого 2024 року офіційно стартувала робота Коаліції дронів, що працюватиме в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Раніше також повідомлялось, що в Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7. В країні зареєстровано 200 компаній, що дотичні до випуску дронів. Мова йде про спроможність компаній випускати безпілотники за потреби. Фактичне виробництво безпілотників з 2022-го року зросло «в десятки разів».

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