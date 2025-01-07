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Миколаїв передав захисникам на Херсонщині понад 2000 дронів

Миколаїв передав захисникам на Херсонщині понад 2000 дронів. Фото: Іван СмеренськийМиколаїв передав захисникам на Херсонщині понад 2000 дронів. Фото: Іван Смеренський

Миколаїв передав бійцям на Херсонщині 2200 дронів.

Про це повідомив радник Миколаївського міського голови Іван Смеренський.

«Сьогодні вкотре побували на Херсонському напрямку та передали чергову партію допомоги Силам оборони. Безкінечні слова вдячності хлопцям та дівчатам, які захищають нас. Нехай їх всіх захищає янгол-охоронець», — сказав Іван Смеренський.

Миколаїв передав захисникам на Херсонщині понад 2000 дронів. Фото: Іван СмеренськийМиколаїв передав захисникам на Херсонщині понад 2000 дронів. Фото: Іван Смеренський
Миколаїв передав захисникам на Херсонщині понад 2000 дронів. Фото: Іван СмеренськийМиколаїв передав захисникам на Херсонщині понад 2000 дронів. Фото: Іван Смеренський

Також він подякував Миколаївцям за внесок у допомогу Збройним Силам України.

«Хочу подякувати платникам податків з Миколаєва, які дають можливість підтримувати бійців навіть при позбавленні громади військового ПДФО», — додав Іван Смеренський.

Нагадаємо, раніше Миколаїв передав бійцям 126 бригади територіальної оборони дрони та теплові пушки.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва за даними 2023 року спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.

Також з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

У березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйона гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.

У вересні 2024 року Миколаївська міська рада передала на потреби Сил оборони України матеріальну допомогу вартістю понад 7 мільйонів гривень.

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